Metin Akpınar'ın Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis ekibi geldi. Polislerin içeriye girmesini ardından Akpınar tek başına dışarıya çıktı. Öte yandan sanatçı Müjdat Gezen'in de polis eşliğinde adliyeye götürüldüğü öğrenildi.

"SAVCI BEY ÇAĞIRDI"

Metin Akpınar, "Savcı bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi. Metin Akpınar, sivil aracına bindi. Akpınar, polis aracıyla Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor.

DÜN NELER YAŞANMIŞTI?

Soruşturma kapsamında, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programındaki sözleri incelemeye alındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

DEİK Mali Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Demokrasiye ulaşamazsak belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler'' diyen Metin Akpınar'ı hedef almış ve ''Beni ipe götürecekmiş. Bunu sanatçı görünümü adı altındaki müsveddeler yapıyor. Yahu senin her yerin sanatçı olsa ne yazar? Biz bu yola farklı çıktık. Beni ipe götürecekmiş. Senin haddine mi? Biz şehadete inanmış insanlarız. Ve biz bunların bedelini rahatlıkla ödemeye hazır insanlarız'' demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından önce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'la ilgili soruşturma başlattığı ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın talimatıyla başlatılan soruşturmada, Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk TV'deki Halkın Arenası programının görüntüleri incelemeye alındı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'dan konuya ilişkin açıklama gelmişti:

Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiş olup, keyfiyet tüm basın/yayın kuruluşları ile kamuoyuna saygıyla duyurulur.