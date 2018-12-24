Sanatçı Metin Akpınar, polis eşliğinde adliyeye getirildi. "Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı. Metin Akpınar'ın Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis ekibi geldi. Polislerin içeriye girmesini ardından Akpınar tek başına dışarıya çıktı.

'BUNU BEKLİYOR MUYDUNUZ?' SORUSUNA BÖYLE CEVAP VERDİ

Metin Akpınar, "Savcı bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz" dedi. Metin Akpınar, sivil aracına bindi. Akpınar, polis aracıyla Anadolu Adalet Sarayı'na getirdi. Akpınar adliyeye bahçesinde basın mensuplarının kendisine sorduğu 'Bunu bekliyor muydunuz? sorusuna, "Tabiki." diye cevap verdi. "Evden hastaneye mi yoksa direkt buraya mı getirildiniz?" sorusuna ise "Hayır, buraya geldim." dedi.

MÜJDAT GEZEN: BİR ŞEY ÇIKMAZ BUNDAN

HAKKINDA başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. Gezen'in Kadıköy'deki evine sabah saatlerinde polis geldi. Polis aracına binmeyi kabul etmeyen Gezen kendi aracıyla polis eşliğinde adliyeye geldi. Adliyede Gezen'i avukatı Celal Ülgen karşıladı. Müjdat Gezen'e adliyeye girişinde gazetecilerin "Gözaltına alınmayı bekliyor muydunuz?" sorusu üzerine, avukatı Ülgen araya girerek, "Gözaltı yok." dedi. Gezen, basın mensuplarının "Soruşturmayı bekliyor muydunuz? sorusuna "Bir şey çıkmaz bundan" yanıtını verdi.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen savcılık sorgularının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrolle serbest bırakıldı. İki isim hakkında da yurt dışına çıkış yasağı konularak haftada bir karakola gidip imza vermesi kararı verildi.