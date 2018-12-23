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  • Son Dakika: Metin Akpınar hakkında soruşturma başlatıldı!

Son Dakika: Metin Akpınar hakkında soruşturma başlatıldı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı oyuncu Metin Akpınar hakkında soruşturma başlattı.

23 Aralık 2018, Pazar 16:17
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Son Dakika: Metin Akpınar hakkında soruşturma başlatıldı!

Metin Akpınar hakkında açılan soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın talimatıyla başlatıldığı bildirildi. 

Oyuncu Metin Akpınar'ın katıldığı bir televizyon programında iç savaş ve darbe çağrısında bulunduğu iddia edilmişti.

Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programına konuk olan sanatçı Metin Akpınar burada yaptığı konuşmada "Demokrasiye ulaşamazsak belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler" ifadelerini kulanmıştı.

DEİK Mali Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış. Bunlar sanatçı müsveddesi. Bedelini ödeyecekler. Şimdi git bunun bedelini öde" açıklamasında bulunmuştu.

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