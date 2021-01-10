Fenerbahçe'nin transferini bitirmeye çok yaklaştığı yıldız oyuncu Mesut Özil'den yeni bir paylaşım geldi. Arsenal'le ayrılık görüşmelerinde son detayları görüşen 32 yaşındaki futbolcu, eşi Amine Gülşe'yle Türk kahvesi içtiği bir fotoğrafını paylaştı. Mesut'un fotoğrafı paylaştığı odada Türk kültürüne ait birçok eşyanın olması da dikkat çekti.

Fenerbahçe taraftarı ise, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in İrfan Can Kahveci açıklamalarının ardından Başakşehir kulübünün Türk kahvesi paylaşımını anımsatarak, Mesut'un da benzer bir paylaşım yapmasını 'Özel bir mesaj' olarak yorumladı.







