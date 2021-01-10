Son dakika | Mesut Özil'den yeni paylaşım
Son dakika Mesut Özil haberi... Fenerbahçe'ye transferinin an meselesi olduğu belirtilen Mesut Özil, ilgi çeken paylaşımlarına devam ediyor. Yıldız oyuncu son olarak eşiyle Türk kahvesi içtiği bir paylaşım yaptı. Mesut'un bulunduğu ortamın Türk kültürüne ait olması da dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin transferini bitirmeye çok yaklaştığı yıldız oyuncu Mesut Özil'den yeni bir paylaşım geldi. Arsenal'le ayrılık görüşmelerinde son detayları görüşen 32 yaşındaki futbolcu, eşi Amine Gülşe'yle Türk kahvesi içtiği bir fotoğrafını paylaştı. Mesut'un fotoğrafı paylaştığı odada Türk kültürüne ait birçok eşyanın olması da dikkat çekti.
Fenerbahçe taraftarı ise, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in İrfan Can Kahveci açıklamalarının ardından Başakşehir kulübünün Türk kahvesi paylaşımını anımsatarak, Mesut'un da benzer bir paylaşım yapmasını 'Özel bir mesaj' olarak yorumladı.
https://twitter.com/MesutOzil1088/status/1348012680171442177