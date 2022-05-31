Fenerbahçe 'de geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde kadro dışı bırakılan Mesut Özil, sosyal medya hesabından Sarı Lacivertli ekipteki geleceği ilgili açıklamalarda bulundu. İlk 6 ay ücret almadan çocukluk aşkı Fenerbahçe'ye 3.5 yıllık imza attığını ve kariyer hedefini tamamladığını vurgulayan yıldız solak, tek amacının sözleşmesi boyunca çubuklu formayı terletmek olduğunu belirtti.

Fenerbahçe yönetiminin kendisiyle ilgili alacağı karara saygı duyacağının altını çizen Mesut Özil, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde kariyerim ile ilgi yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu. İlk 6 ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım.''

Ocak 2021'de Arsenal'den ayrılan ve Fenerbahçe'ye gelen Özil, Kanarya'da çıktığı 37 maçta 9 gol, 3 asistle oynadı.

'Çubuklu formamızı terletmek tek amacım'

''Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe’den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir. Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım.''

'Kendimi daima hazır tutacağım'

''Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım. Her zaman dediğim gibi; aslolan Fenerbahçe’dir. Büyük Fenerbahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla"

Neden kadro dışı?

Fenerbahçe Kulübü 24 Mart'ta resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadeleri kullanılmıştı. Mesut Özil'in kadro dışı haberi Almanya başta olmak üzere Avrupa'da geniş yankı uyandırdı. Almanya'dan Bild gazetesi dünyaca ünlü yıldızın İsmail Kartal ile soyunma odasında tartışma yaşadığını ve kramponlarını yere fırlattığını iddia etmişti.











