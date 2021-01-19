Fenerbahçe transfer bombası olan Mesut Özil'de son noktayı koymaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz gün yıldız futbolcuyu İstanbul'a getiren sarı lacivertliler, Mesut'u resmi olarak Fenerbahçeli yapmak için son çalışmalarını sürdürüyor.

Bir yandan tecrübeli yıldızın transferinin resmileşmesi için evrakların tamamlanması beklenirken diğer yandan da Mesut Özil'in hem ağabeyi hem de menajeri olan Mutlu Özil'in Almanya'dan gelmesi bekleniyor.

Ayrıca, İngiltere'de eski kulübü Arsenal ile olan sözleşme fesihlerini tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Mesut'un koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 günlük bir karantina süreci bulunuyor. Oyuncunun 5. gün sonunda koronavirüs testinin negatif çıkması durumunda kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan 3,5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

İMZA TÖRENİ TARİHİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferini duyurmak için sıra dışı bir video çalışması hazırlığını da gerçekleştiriyor. Tüm bu süreçlerin cumartesi günü tamamlanacağı ve Mesut Özil'in cumartesi günü kendisini sarı lacivertli takıma bağlayacağı sözleşmeye imza atacağı bilgisi edinildi.

67 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Sarı lacivertlilerle 3,5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Mesut'un memleketi Zonguldak'ın plaka numarası olan 67 numaralı formayı giyeceğini geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcunun kendisi tarafından sosyal medyadan açıklanmıştı.