Mesut Özil her paylaşımıyla Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Yıldız oyuncu Twitter'da sorulan soruya "Kadıköy" cevabını verdi. Yıldız oyuncu her geçen gün Fenerbahçe'ye daha da yaklaşırken, Twitter'da sorulan "İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?" sorusuna "Kadıköy" cevabını verdi. Her yaptığı paylaşım Sarı Lacivertli taraftarlar tarafından detaylı şekilde kontrol edilen hatta tweet'leri için bildirimlerin açıldığı Mesut Özil, bu cevabıyla Sarı Lacivertli takıma göz kırpmış oldu.









"Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü!"

Birçok soruya cevap veren yıldız oyuncu, "Senin Fenerbahçeli olmanın sebebi neydi?" sorusuna da, Almanya'da doğup büyüyen her Türk-Alman'ın tuttuğu bir Türk takımı da vardur. Benimki de Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçeli bir çocuk olarak büyüdüm. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübüdür. İspanya'daki Real Madrid gibi..." dedi.









Soru: "Favori TV dizilerin hangileri?"

Mesut Özil: "Payitaht, Uyanış Selçuklu, Kuruluş Osman."