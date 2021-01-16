Son dakika haberi... Fenerbahçe'ye transferi son noktaya gelen Mesut Özil, Arsenal ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı. The Athletic'in özel haberine göre Mesut Özil ile Arsenal arasında yürütülen görüşmeler sonucunda anlaşma sağlandı. Haberde Mesut Özil'in bu hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atmasının beklendiği belirtildi.

David Ornstein'ın haberi, İngiliz basınında transferin bittiği yönünde geniş yer buldu. Mesut'un ilk planda sezon sonuna kadar alacağı 7 milyon Pound'u istediği fakat erken fesih konusunda bir anlaşma sağlandığı aktarıldı.

Mesut Özil ve ailesi için Fenerbahçe'ye transferin öncelik olduğu ki bu doğrultuda da Sarı-Lacivertliler ile anlaşmaya vardığı belirtilirken Mesut'un bu hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atacağı ifade edildi.





7 senelik Arsenal dönemi sona erdi

Mesut Özil, 2013'te 47 milyon Euro bonservis bedeli ile Arsenal'e transfer olmuştu. Bugün yapılan görüşmelerde fesih adına alınan olumlu sonuçla 7 yıllık Arsenal dönemi sona erdi.

Arsenal kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Mesut Özil, 141 maçta 50 asiste ulaşarak Premier Lig tarihinde 50 asist barajına en hızlı ulaşan oyuncu olmuştu. 2015-16'da 19 asist ile Premier Lig'in asist kralı olan Mesut Özil, 2009-10'da Bundesliga'da Schalke ve 2011-12'de İspanya La Liga'da Real Madrid ile elde ettiği bu başarıya bir kez daha ulaşmıştı. Mesut Özil böylece beş büyük lig olarak adlandırılan La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ve Premier Lig arasında üç farklı ligde asist kralı olan ilk ve tek oyuncu olmuştu.



