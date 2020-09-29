Nazım Sangare'yi Fenerbahçe'ye satan Antalyaspor, milli futbolcunun yerini genç bir isimle kapattı. Kırmızı-Beyazlılar, Bayern Münih'in genç futbolcusu Mert Yılmaz'ı renklerine bağladı.

5 yıllık sözleşme

Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan genç futbolcu, bugün sağlık kontrolünden geçirildi ve 5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

İşte Antalyaspor'dan yapılan açıklama:

"Kulübümüz, 1999 doğumlu sağ bek Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz."

















Fenerbahçe de gündemdeydi

Öte yandan Mert Yılmaz için Fenerbahçe'nin de girişimlerde bulunduğu ancak genç futbolcunun tercihini Antalyaspor'dan yana kullandığı öğrenildi.





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