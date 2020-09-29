SON DAKİKA | Mert Yılmaz Antalyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen Mert Yılmaz ile anlaşma sağladı. Akdeniz ekibi sosyal medya hesabından resmi açıklamayı yaptı.

29 Eylül 2020, Salı 09:49 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Mert Yılmaz Antalyaspor'da

Nazım Sangare'yi Fenerbahçe'ye satan Antalyaspor, milli futbolcunun yerini genç bir isimle kapattı. Kırmızı-Beyazlılar, Bayern Münih'in genç futbolcusu Mert Yılmaz'ı renklerine bağladı.

5 yıllık sözleşme

Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan genç futbolcu, bugün sağlık kontrolünden geçirildi ve 5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

İşte Antalyaspor'dan yapılan açıklama:

"Kulübümüz, 1999 doğumlu sağ bek Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz."




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Fenerbahçe de gündemdeydi

Öte yandan Mert Yılmaz için Fenerbahçe'nin de girişimlerde bulunduğu ancak genç futbolcunun tercihini Antalyaspor'dan yana kullandığı öğrenildi.


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