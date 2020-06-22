Galatasaray'ın transferine bitti gözüyle baktığı Mert Hakan Yandaş, geçen hafta Kayseri'de Fenerbahçeli yetkililerle görüştü ve kesin anlaşmaya vardı. İşte süreçle ilgili detaylar: Mert Hakan için ilk adımı atan taraf Galatsaray'dı.

Sarı-kırmızılılar sezon sonu serbest kalacak futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. Ancak Cimbom yapılan ön protokole uymadı. 500 bin Euro'yu bulan imza parası ve sözleşmedeki ek maddelerde bir türlü uzlaşamadı.

DEVREYE BELÖZOĞLU GİRDİ

Sabah'ın haberine göre; Aslan işi ağırdan alınca F.Bahçe devreye girdi. Emre Belözoğlu, 25 yaşındaki oyuncuyu, "Takımı senin üzerine kuracağız. Yeni yapılanmanın en önemli parçası olacaksın" sözleriyle ikna etti. Bu transfer için 5-7 milyon TL imza parası ödeyecek olan sarı-lacivertlilerin, 4 yıllık imza karşılığında G.Saray'dan 20 milyon TL daha fazla bir meblağı gözden çıkardığı belirtildi.

Mert Hakan'ın Fenerbahçe formasıyla kulübün sosyal medya ekibine poz verdiği öğrenildi. Mert Hakan, ligde Sivas formasıyla 26 maça çıkarken 6 gol ve 3 asistle oynadı.



























