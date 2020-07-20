Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray geçen sezon Vedat Muriç transferinde karşı karşıya gelmiş, Kosovalı tercihini Kadıköy’den yana kullanmıştı. İki dev kulüp bu kez de Sivasspor ile sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş için kozlarını paylaştı. 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile söz kesti. Ancak Emre Belözoğlu devreye girdi, Sarı- Kırmızılılar’ın önerdiğinden çok daha yüksek bir teklifle işi bitirdi. Lig bitimi bekleniyordu Mert Hakan Yandaş’ın Sarı- Lacivertliler ile el sıkıştığı çok konuşulsa da taraflardan konuyla ilgili bir açıklama gelmemişti. Hem Fenerbahçe hem de başarılı orta saha oyuncusu, ligin noktalanmasını bekliyordu. Ancak Sivassspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, son noktayı koydu. ‘O iş bitti’ Radyospor’da bir programa katılan Çalımbay, “Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı. Mert Hakan, gelecek sezon Sivasspor’da olmayacak. O iş bitti” diye konuştu. Tecrübeli teknik adam daha fazla detay vermedi. Ancak 25 yaşındaki oyuncunun Sarı-Lacivertliler ile 5 yıllığına anlaştığı kaydedildi. Mert Hakan’ın bu transferden toplam 100 milyon TL kazanması bekleniyor.

Mehmet Ekici’nin formasını giyecek

Mert Hakan Yandaş, geçen hafta oynanan ve Sivasspor’un 2-1 kazandığı maçın ardından idolü Emre Belözoğlu’un formasını almıştı. Yıldız futbolcunun, Fenerbahçe’de jübile yapacak olan Emre’nin 5 numaralı formasını giyeceği öne sürülmüştü. Ancak bunun doğru olmadığı, Mert Hakan’ın Sivasspor’da olduğu gibi Sarı- Lacivertliler’de de 8 numarayı sırtında taşıyacağı öğrenildi. Fenerbahçe’de şu anda bu formayı Mehmet Ekici giyiyor. Bu gelişme, sözleşmesi bitecek olan Ekici ile yolların ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

Yakup Çınar