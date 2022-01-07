Kayseri'de Transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor savunmaya takviye yaptı. Sarı-Kırmızılılar İtalyan ekibi Verona'da forma giyen Mert Çetin ile anlaşmaya vardı. Serie A'da mücadele eden Verona ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki stoperin önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek sözleşme yapacağı bildirildi.

Mert Çetin ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma yapılacağı kaydedildi. İtalya’da son 3 sezonda 14 lig maçında 723 dakika oyunda kalan Mert bu sezon Verona forması ile 2 maçta 46 dakika görev yaptı. Genç oyuncu, geçtiğimiz hafta Karagümrük'ten alınan orta saha Bertolacci'den sonra Kayserispor'un ikinci transferi olacak.