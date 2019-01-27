SON DAKİKA | Merih Demiral'ın transferi bitti!

Aytemiz Alanyaspor forması giyen Merih Demiral'ın transferi bitti. Milli futbolcu, yarın MKE Ankaragücü maçında forma giydikten sonra İtalya'ya giderek imza atacak.

27 Ocak 2019, Pazar 15:46 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Merih Demiral'ın transferi bitti!

Aytemiz Alanyaspor forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya transfer oluyor. İtalyan kulübü, bonservisi 20 yaşındaki stoperi zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Merih'in bonservisini 3,5 milyon euro karşılığında Sporting Lizbon'dan alacak olan Alanyaspor yönetimi, oyuncuyu 6,5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Sassuolo'ya kiralayacak.

Genç futbolcu, takımının yarın Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı MKE Ankaragücü maçında son kez sahaya çıktıktan sonra İtalya'ya giderek sözleşme imzalayacak. Merih, bu sezon Alanyaspor formasıyla 19 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.

Yakup ÇINAR / Fanatik Özel

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