Aytemiz Alanyaspor forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya transfer oluyor. İtalyan kulübü, bonservisi 20 yaşındaki stoperi zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Merih'in bonservisini 3,5 milyon euro karşılığında Sporting Lizbon'dan alacak olan Alanyaspor yönetimi, oyuncuyu 6,5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla Sassuolo'ya kiralayacak.

Genç futbolcu, takımının yarın Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı MKE Ankaragücü maçında son kez sahaya çıktıktan sonra İtalya'ya giderek sözleşme imzalayacak. Merih, bu sezon Alanyaspor formasıyla 19 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.

Yakup ÇINAR / Fanatik Özel