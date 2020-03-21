Corona virüsü salgını İtalya'yı derinden etkilerken, gözler Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'e çevrilmişti. Daniele Rugani, Blaise Matuidi ve Paulo Dybala’nn corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından tüm kadroya corona virüs testi yapan Juventus’ta, Merih Demiral'in hastalığa rastlanmadığı belirtildi.

Ayrıca Merih'in kariyer koçu Tayfun Kıy'ın da test sonuçlarının negatif olduğu gelen haberler arasında. Merih Demiral ve Tayfun Kıy'ın Torino'daki evlerinden çıkmadıkları öğrenildi.

Dybala ve Maldini'ler pozitif!

Juventus’un yıldız isimlerinden Dybala da kendisi ve kız arkadaşı Oriana Sabatini’nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AC Milan ve Juventus gelen haberlerle şok yaşadı. Milan'dan yapılan açıklamada, kulüpte görev alan Paolo Maldini ve forma giyen 18 yaşındaki oğlu Daniel Maldini'nin corona virüse yakalandığı belirtildi. Paolo ve Daniel'in evlerinde karantina altına alındığı kaydedilirken, her ikisinin de durumunun iyi olduğu ve kimseye temas etmeden evde iki hafta geçirdikleri ifade edildi.



