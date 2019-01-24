Alanyaspor'un Sporting Lizbon'dan kiraladığı genç stoper Merih Demiral, İtalya yolcusu...

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Sassuolo, Merih Demiral'ı transfer etmek için Alanyaspor'a 7 milyon Euro teklif edecek.

Alanyaspor'un, kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki stoperi Merih Demiral'ın opsiyonunu kullanarak bonservisini 3,5 milyon Euroya Sporting Lizbon'dan alması ve Sassuolo'ya satması bekleniyor.

Futbola Fenerbahçe alt yapısında başlayan Merih, önce Alcanenense'ye oradan da Sporting Lizbon'a transfer oldu. Bu sezon başında da Alanyaspor'a kiralanan Merih, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.