Beşiktaş'ın trasferini bitirdiği Bernard Mensah Kayserispor'a veda mesajı yayınladı. İşte Ganalı futbolcunun paylaşımı:

"Değerli Kayserispor Ailesi!

Sizinle birlikte burada muhteşem 2 yıl geçirdim. Şimdi benim için çok önemli bir macera başlıyor. Çok zor günlerimizin yanısıra, birçok güzel anılarımız da oldu.

Ayrılmadan önce bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen başkanım Berna Gözbaşı'ya, büyük Kayserispor taraftarına ve benden yardımını hiç esirgemeyen tüm kulüp çalışanlarına çok teşekkür ederim

Kalbim her zaman sizinle olacak.