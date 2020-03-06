Jorge Mendes'e büyük şok... Portekizli futbol menajeri Mendes, çeşitli ülkelerden kulüplerin ve oyuncuların paralarını aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma altına alındı. Ofsayt Operasyonu' adını verilen soruşturmada 300'den fazla ayrı vergi kaçırma olayı olduğu belirtildi.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER VAR

James Rodriguez, Falcao, Jackson Martinez gibi isimlerin transferlerinden elde edilen gelirler ile birlikte Casillas, Danilo Pereira, Maxi Pereira gibi isimler gündeme geldi.

BANKA HESAPLARI İNCELENECEK

Bu oyuncuların maaşlarının da Mendes aracılığıyla vergi kaçırma eylemlerinin konusu olduğu, bu nedenle bu futbolcular ile ilişkili banka hesaplarının incelendiği ifade edildi.

FALCAO DA VAR

Ünlü futbol menajeri Mendes'in vergi kaçırma olayında adı geçen futbolcular arasında Galatasaray'ın golcü oyuncusu Falcao da var.

KARAR BEKLENİYOR

Portekizli ünlü menajer Mendes ile ilgili önümüzdeki günlerde çıkacak karar sonrası ilişkili futbolcular olumsuz etkilenecek.

FALCAO DA ETKİLENECEK

Radamel Falcao için çıkacak karar ise merakla bekleniyor. (Skorer)