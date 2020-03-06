Son dakika | Mendes operasyonu Radamel Falcao'ya sıçradı! Banka hesapları inceleniyor...
Futbol menajeri Mendes çeşitli ülkelerden kulüplerin ve oyuncualrın paralarını aklayıp vergi kaçırmakla suçlanıyor. Falcao, Rodriguez, Martinez, Casillas, Danilo Pereira gibi isimlerin de banka hesapları inceleniyor.
Jorge Mendes'e büyük şok... Portekizli futbol menajeri Mendes, çeşitli ülkelerden kulüplerin ve oyuncuların paralarını aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma altına alındı. Ofsayt Operasyonu' adını verilen soruşturmada 300'den fazla ayrı vergi kaçırma olayı olduğu belirtildi.
DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER VAR
James Rodriguez, Falcao, Jackson Martinez gibi isimlerin transferlerinden elde edilen gelirler ile birlikte Casillas, Danilo Pereira, Maxi Pereira gibi isimler gündeme geldi.
BANKA HESAPLARI İNCELENECEK
Bu oyuncuların maaşlarının da Mendes aracılığıyla vergi kaçırma eylemlerinin konusu olduğu, bu nedenle bu futbolcular ile ilişkili banka hesaplarının incelendiği ifade edildi.
FALCAO DA VAR
Ünlü futbol menajeri Mendes'in vergi kaçırma olayında adı geçen futbolcular arasında Galatasaray'ın golcü oyuncusu Falcao da var.
KARAR BEKLENİYOR
Portekizli ünlü menajer Mendes ile ilgili önümüzdeki günlerde çıkacak karar sonrası ilişkili futbolcular olumsuz etkilenecek.
FALCAO DA ETKİLENECEK
Radamel Falcao için çıkacak karar ise merakla bekleniyor. (Skorer)