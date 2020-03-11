TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren BB Erzurumspor, eski antrenörü Mehmet Özdilek ile anlaştı. Erzurumspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Takımımız teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek’le her konuda anlaşmıştır. Camiamıza hayırlı olsun."

Geçen sezon 18 maça çıkmıştı

Mehmet Özdilek geçen sezon Süper Lig'de Erzurumspor ile 17 maça çıkmıştı. Özdilek ayrıca bir tane de Türkiye Kupası maçında görev almıştı. Mehmet Özdilek, geçen sezon Süper Lig'de 4 galibiyet 8 beraberlik 5 yenilgi almış ve zirve mücadelesi yapan beş takım karşısında da yenilgi yüzü almamıştı.



