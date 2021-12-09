MENÜ

Son dakika! Mehdi Benatia futbolu bıraktığını açıkladı

Son dakika... Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün sezon başında kadrosuna kattığı Mehdi Benatia futbolu bıraktığını açıkladı.

09 Aralık 2021, Perşembe 15:52 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika! Mehdi Benatia futbolu bıraktığını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün sezon başında kadrosuna kattığı 34 yaşındaki Faslı stoper Mehdi Benatia sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını açıkladı. 

Bu sezon Süper Lig'de 6 maçta forma giyen Faslı savunma oyuncusunun, sakatlık sebebiyle futbola veda ettiği ifade edildi.

Tecrübeli futbolcu kariyeri boyunca Marsilya, Tours, Lorient, Clermont Foot, Udinese, Roma, Bayern Münih, Juventus, Al-Duhail ve son olarak Karagümrük formaları giydi. 

Kariyerinde toplamda 398 maça çıkan tecrübeli futbolcu 24 gol, 6 asistlik performansa imza attı. Fas Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alan futbolcu 58 kez de milli formayı giydi ve 2 golle takımına katkıda bulundu. 


İlgili Haberler
Son dakika | Beşiktaş haberi: Yeni teknik direktör Daniel Farke iddiası!



YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...