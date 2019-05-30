Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olması beklenen Abdullah Avcı'ya bugün veda eden Medipol Başakşehir'de yeni hoca da belli oldu. A Spor'un edindiği bilgilere göre Başakşehir yönetimi, dün Çaykur Rizespor'daki görevinden ayrılan Okan Buruk'la prensip anlaşmasına vardı. Konuyla ilgili resmi açıklamanın ise kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Buruk, dün Rizespor için yayımladığı veda mesajında ayrılık kararına gerekçe olarak ailesiyle daha çok vakit geçirmek istemesini gösterirken “Bu keyifli ama yorucu süreçte yeteri kadar vakit ayıramadığım ailem ile daha çok beraber olma adına böyle bir karar almış bulunmaktayım.” ifadelerini kullanmıştı.