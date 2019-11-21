Galatasaray'dan Club Brugge'a kiralanan Mbaye Diagne'den son dakika açıklaması geldi. Belçika ekibi Club Brugge'ün kritik PSG deplasmanında kazanılan penaltı atışında topun başına geçen ve topu ağlara göndermeyi başaramayan Diagne, hedef adam haline gelmişti. Kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Senegalli golcü, teknik patron Philippe Clement tarafından Oostende maçının kadrosuna alınmayınca kriz daha da büyüdü.

Clement, Diagne kararının nedenini açıklarken ''Paris maçında yaşadıklarımızı unutmadık.'' yorumunu yaptı. Belçikalı hocanın ''Diagne, Charleoi ile oynadığımız hazırlık maçında görev aldı ve bu benim için bir idmanı. İdmanda kendisini göstermesi lazım. Eğer bunu başarırsa yeniden kadroya girip forma giymeye başlayacaktır.'' ifadelerinin ardından Diagne'den flaş bir cevap geldi.

Sosyal medya hesabından ses getirecek bir paylaşıma imza atan Diagne, ''İhtiyaç olsa bile beni kullanmalarını kabul etmiyorum. Konuşmak için doğru zaman gelecek. Sessizlik en iyi intikamdır.'' ifadelerini kullandı.

3.350.000 euro karşılığında Galatasaray'dan Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne, Belçika ekibinde 9 maçta 465 dakika süre alırken rakip filelere 4 gol bıraktı.