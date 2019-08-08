Galatasaray'ın yeni sezon öncesinden elinden çıkarmak istediği Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin adı, uzun bir süredir Premier Lig ekibi Aston Villa'yla anılıyordu. İngiliz kulübünün menajeri Dean Smith ise bugün yaptığı açıklamayla Sarı Kırmızılılar'a kötü haberi verdi.

Cumartesi günü ligin ilk haftasında Tottenham Hotspur ile deplasmanda oynayacakları karşılaşma öncesinde kameraların karşısına geçen 48 yaşındaki teknik adam, "Bu saatten sonra başka bir transfer yapmayacağız. Şu ana kadar birçok takviye yaptık ve imzaladığımız anlaşmalardan çok memnunuz. Kadromuzda skor üretebilecek futbolcu sayısı bir hayli fazla. İhtiyacımız olursa Ocak ayında yeni bir oyuncu almak için de yeterli bütçeye sahibiz." ifadelerini kullandı.

Premier Lig takımları için yaz transfer döneminin kapanmasına saatler kala gelen bu açıklamayla Diagne'nin Aston Villa'ya gitme ihtimali kalmamış oldu. 27 yaşındaki santrforun önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği ise hâlâ belirsizliğini koruyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler