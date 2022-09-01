Trabzonspor , bir süredir görüşmelerde bulunduğu Maxi Gomez'i kadrosuna kattı.

DHA'nın haberine göre La Liga ekibi Valencia ve Uruguaylı futbolcuyla anlaşma sağlayan bordo mavili takım, oyuncuyu bugün İstanbul getirecek. Ümraniyespor maçı için İstanbul'da olacak kafiledeki takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek olan 27 yaşındaki golcü futbolcu, sonrasında Trabzon'a gidecek.

Trabzonspor, 4 yıllık sözleşme imzalayacağı Gomez'in bonservisi için Valencia'ya 3 milyon Euro'yu taksitler halinde ödeyecek.

Fırtına'nın yeni golcüsü

Geçtiğimiz gün Andreas Cornelius'u 6 milyon Euro'ya Kopenhag'a gönderen Trabzonspor, forvet hattına vakit kaybetmeden takviyesini yaptı. Uruguaylı golcü, Bordo-Mavili ekibin başarısı için ter dökecek.

Fenerbahçe ile anıldı

Golcü futbolcunun ismi uzun süredir Fenerbahçe ile anılıyordu, hatta Sarı-Lacivertli ekibin transferi tamamlamaya çok yakın olduğu iddiaları gündeme gelmişti.



