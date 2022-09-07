Son dakika haberi... Dries Mertens ve Haris Seferovic gibi iki kaliteli golcüyü renklerine bağlayan Galatasaray asıl bombayı şimdi patlattı. Sarı-Kırmızılılar uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Mauro İcardi transferinde mutlu sona ulaştı.

İstanbul'a geldi

Arjantinli süperstarın kiralanması konusunda PSG'yle görüşmelere başlandığını KAP'a bildiren Aslan, yıldız oyuncuyu gece yarısında İstanbul'a getirdi..





Arjantinli süperstarı, Galatasaray taraftarları karşıladı. İcardi de Sarı-Kırmızılılar'a ilk üçlüsünü işte böyle çektirdi.

Mauro Icardi ve ailesi, İstanbul'a gelmek için uçağa binmeden evvel işte bu pozu verdi.

İşte Cim Bom'dan, KAP'a yapılan o açıklama:

"Profesyonel Futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Inter 13 milyon Euro ödedi

Barcelona alt yapısında Avrupa'da futbola başlayan Icardi Sampdoria'da oynadığı futbolla kendini gösterdi. Arjantinli golcü 2013 yılında Sampdoria'dan Inter'e 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılğında transfer oldu.

2 kez gol kralı oldu

Icardi en verimli dönemini Inter yıllarında geçirdi. 2016-2017'de 24 gol, 2017-2018 sezonunda ise 29 golle İtalya Serie A'da 2 kez gol kralı oldu. Icardi bu performansının ardından 50 milyon Euro bedelle PSG'ye transfer oldu.