Süper Lig'de geçtiğimiz 2 sezonu beklentilerin aşağısında geçiren ve yeni sezon öncesi transferleriyle gündeme damga vuran Fenerbahçe bir ismi daha resmileştirdi. Sarı Lacivertli ekip 24 yaşındaki Uruguaylı savunmacı Mauricio Lemos'u kadrosuna kattığını açıkladı.
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1298579522238001152
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
Fenerbahçemiz, kulübü Las Palmas ve kendisi ile anlaşmaya vardığı Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u 3 yıllığına renklerine bağladı.
Yeni oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, Çubuklu formamızla başarılı yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz.