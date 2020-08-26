Süper Lig'de geçtiğimiz 2 sezonu beklentilerin aşağısında geçiren ve yeni sezon öncesi transferleriyle gündeme damga vuran Fenerbahçe bir ismi daha resmileştirdi. Sarı Lacivertli ekip 24 yaşındaki Uruguaylı savunmacı Mauricio Lemos'u kadrosuna kattığını açıkladı.









İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Fenerbahçemiz, kulübü Las Palmas ve kendisi ile anlaşmaya vardığı Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u 3 yıllığına renklerine bağladı.

Yeni oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, Çubuklu formamızla başarılı yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz.







