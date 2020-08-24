İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre; Fenerbahçe, Las Palmas forması giyen stoper Mauricio Lemos'u 1.5 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

İspanyol basını da yazdı

İspanya basınında da bugün son dakika olarak duyurulan haberlerde, sarı-lacivertliler Las Palmas’ın stoper Mauricio Lemos konusunda her konuda anlaştığı belirtilmişti.

Haberlerde, Lemos’un Fenerbahçe’ye sadece bir adım uzakta olduğu kaydedilirken, iki kulübün 1.5 milyon euro bonservis bedeli için uzlaştığı yazıldı. Resmi sözleşmenin bugün atılacağı ve kısa sürede Lemos’un İstanbul’a geçeceği savunuldu.

Bu haberlerin ortaya çıkmasının ardından resmi açıklamaların kısa zamanda yapılması bekleniyor.





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Mauricio Lemos kimdir?

28 Aralık 1995 yılında Uruguay'ın Rivera bölgesinde dünyaya gelen Mauricio Lemos futbol kariyerine Defensor'un alt yapısında başladı. 24 yaşındaki Uruguaylı stoper, kariyerinde daha önce Defensor, Rubin Kazan, Sassuolo ve son olarak Las Palmas forması giydi.

Milli takım formasını da 2 kez giyen futbolcu, değişik tarzı ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Lemos bu sezon takımıyla toplamda 27 maça çıktı ve bir gol atabildi.







