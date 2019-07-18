Serie A'da son sekiz yılın şampiyonu Juventus, transferde bir bombayı daha patlattı. İtalyan devi, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Ajax'ın 19 yaşındaki kaptanı Matthijs de Ligt'i 75 milyon euro bonservis bedeli ve 10,5 milyon euro bonuslar karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.

Juve'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada genç stoperin kendisini 2024 yazına kadar Siyah Beyazlı kulübe bağlayan sözleşmenin altına imza attığı belirtildi. Torino ekibi yaz transfer döneminde daha önce de Aaron Ramsey, Adrien Rabiot, Gianluigi Buffon, Luca Pellegrini, Cristian Romero ve milli futbolcu Merih Demiral'ı renklerine bağlamıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler