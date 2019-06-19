Bundesliga devi Borussia Dortmund, üç yıl evvel 35 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e sattığı Mats Hummels'i yeniden kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı Siyahlı ekip, transferi resmi Twitter hesabı aracılığıyla kamuoyuna duyururken "Yeniden hoş geldin" mesajını paylaştı.

Almanya'da yayım yapan Kicker dergisi, 30 yaşındaki futbolcu için ödenen bonservis bedelinin 38 milyon euro olduğunu yazarken yapılan anlaşmanın ise üç yıllık olduğunu kaydetti. Bayern'in altyapısından yetişen Hummels, ilk kez Ocak 2008'de kiralık olarak transfer olduğu Dortmund'da daha önce 8,5 sezon boyunca top koşturmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler