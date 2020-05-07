Son dakika haberi... Kritik Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 6. Kez telekonferans yöntemi ile toplanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme planı hazırlandığını ve sınırlamaların bir kısmının azaltılarak da olsa süreceğini duyurmuştu.

Cerrahi maske ve bez maskelerle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske, bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Maske türlerine göre üst fiyat belirleyerek halkımızı mağdur edecek girişimlerin önünü keseceğiz." demişti.

Maske tavan fiyat ne kadar?

Hafta başında Kabine toplantısı sonrası açıklanan ücretli maske satışı için belirlenecek fiyat vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Ticaret Bakanlığından maske satış fiyatlarına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Bakanlık, "Cerrahi maskeler, adedi KDV dahil en fazla 1 lira olacak şekilde satışa sunulacak" dedi. Maskeler ilk etapta 50'li paketler halinde satılacak.

Ticaret Bakanlığı, "8 Mayıs'ta İstanbul'da, akabinde büyükşehirlerden başlayarak diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maske satışı yapılabilecek" açıklamasında bulundu.

Maske kaç TL, nerelerde satılacak?

Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin, adedinin KDV dahil en fazla 1 lira olacak şekilde satışa sunulacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, 8 Mayıs’ta İstanbul’da, akabinde büyük şehirlerden başlayarak diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maske satışı yapılabilecek.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

* Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından salgınla mücadelede normalleşme takviminin açıklandığı, 4 Mayıs 2020 tarihli Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar çerçevesinde cerrahi maskelerin perakende satış noktalarında satışı mümkün hale gelmiştir.

* Bu çerçevede marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir. Hedefimiz en yaygın ağ ile vatandaşlarımızın en hızlı ve kolay bir şekilde cerrahi maskeleri temin etmesini sağlamaktır.

* Cerrahi maskeler, adedi KDV dâhil en fazla 1 (bir) Türk Lirası olacak şekilde tüketicilerimize satışa sunulacaktır. Bu fiyatın üzerindeki satışlar “fahiş fiyat” olarak değerlendirilecektir.

* Bu kapsamda, 8 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla ilk etapta, salgının en yoğun görüldüğü İstanbul'da, akabinde büyükşehirlerden başlamak üzere hızlı bir şekilde diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir.

* Cerrahi maskeler ilk etapta standart 50'li paketler halinde satışa sunulacak olup, önümüzdeki haftadan itibaren maskelerin 10'lu standart paketler halinde de satışa sunulması çalışmaları devam etmektedir.

Ücretsiz maske dağıtımı durdu mu?

Ücretsiz maske dağıtımı devam edecek. Ücretsiz maske edinmek isteyen vatandaşlar başvurularını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e-Devlet üzerinden yapabilir. Başvurunun yapılabilmesi için açılan sayfada ücretsiz maske başvuru sekmesine tıklanmalı ve TC. Kimlik Numarası, isim soyisim adres, telefon numarası bilgilerinin eksiksiz doldurulması gerekiyor. Formda ayrıca aile fertleriniz için de maske başvurusunda bulunabilirsiniz.



