Son dakika - Martin Skrtel şoku! Fenerbahçe 10 kişi kaldı
Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ile karşılaştığı maçta Martin Skrtel gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Slovak oyuncu Süper Lig'de oynanacak Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ile karşılaştığı maçta Martin Skrtel kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
Maçın hakemi Serkan Tokat, 68. dakikada Slovak oyuncu Skrtel'e VAR ekranında yaptığı incelemenin ardından doğrudan kırmızı kart gösterdi.
Skrtel direkt kırmızı kart gördüğü için Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de 28 Ocak Pazartesi günü Yeni Malatyaspor ile sahasında oynayacağı maçta forma giyemeyecek.