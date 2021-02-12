Son dakika: Marius Sumudica istifa etti, futbolcular vazgeçirdi

Çaykur Rizespor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. 25. haftanın açılış maçında Erzurumspor'a 2-0 kaybeden ve galibiyet hasreti 5 maça çıkan Karadeniz ekibinde Marius Sumudica görevi bırakma kararı aldı. beIN Sports'un son dakika haberine göre; Karadeniz ekibinde çıktığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan tecrübeli hoca, Erzurumspor maçının ardından soyunma odasında oyuncularına bu kararı duyurdu.

Kötü gidişatı durduracaklarını vurgulayan futbolcuların ısrarı sonrası Sumudica'nın istifa kararından vazgeçtiği ve görevinin başında kalacağı aktarıldı. Kulüp yönetiminin de Sumudica'nın görevine devam etmesini istediği vurgulandı.

Stjepan Tomas sonrası Rizespor'da göreve gelen Sumudica, takımın başında çıktığı ilk maçta Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ardından Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Rizespor, 1-1'lik Kasımpaşa beraberliğinin ardından Alanyaspor'a 2-1, Erzurumspor'a 2-0 kaybetti.

26 puanı bulunan Çaykur Rizespor, 14. sırada yer alıyor.

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