Bir dönem Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen Hırvat golcü Mario Mandzukic, kulübü Juventus ile olan kontratını resmen uzattı. Torino devinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 32 yaşındaki santrforun kendisini 2021'e dek Siyah Beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

2015 yazında Atletico Madrid'den 21 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Juventus'a transfer olan Mandzukic, bu sezon takımıyla çıktığı 30 maçta 9 gol ve 7 asist kaydetmişti. Yıldız santrfor, geçtiğimiz yaz ülkesi Hırvatistan ile Dünya Kupası'nda final oynama başarısı göstermişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler