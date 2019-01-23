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SON DAKİKA! Mario Balotelli transferi resmen açıklandı!

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen Mario Balotelli'nin transferi resmen açıklandı. 28 yaşındaki İtalyan golcü, Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya ile sözleşme imzaladı.

23 Ocak 2019, Çarşamba 18:15 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Mario Balotelli transferi resmen açıklandı!

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen dünyaca ünlü İtalyan golcü Mario Balotelli'nin transferi bugün resmen açıklandı.

Nice ile olan sözleşmesini fesheden 28 yaşındaki İtalyan golcü, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 6 aylığına Olimpik Marsilya'ya bağlayan sözleşmeye imzasını attı.

Marsilya kulübü, Balo'nun transferini sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video aracılığıyla duyururken yıldız santrfor için imza töreni düzenledi. Balotelli, yeni takımında 9 numaralı formayı giyecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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