SON DAKİKA | Marek Hamsik, Dalian Yifang'a transfer oldu!
Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Yifang, Napoli'nin yıldız ismi Marek Hamsik'in transferini resmen açıkladı. 31 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euroluk bir bonservis bedelinin ödendiği konuşuluyor.
Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Yifang, Serie A devi Napoli'nin Slovakyalı yıldızı Marek Hamsik'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Daha önce İtalyan kulübünün başkanı Aurelio De Laurentiis'in doğruladığı transfer, bugün Çin ekibi tarafından da açıklandı. Kulübün resmi Weibo hesabından oyuncuyla resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.
31 yaşındaki futbolcu için Yifang'ın Napoli'ye 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödediği konuşulurken Hamsik'in kazanacağı yıllık ücretinse 9 milyon euro olacağı kaydedildi.
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler