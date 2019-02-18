Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Yifang, Serie A devi Napoli'nin Slovakyalı yıldızı Marek Hamsik'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Daha önce İtalyan kulübünün başkanı Aurelio De Laurentiis'in doğruladığı transfer, bugün Çin ekibi tarafından da açıklandı. Kulübün resmi Weibo hesabından oyuncuyla resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.

31 yaşındaki futbolcu için Yifang'ın Napoli'ye 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödediği konuşulurken Hamsik'in kazanacağı yıllık ücretinse 9 milyon euro olacağı kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler