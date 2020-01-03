Beşiktaş’ın eski futbolcularından olan ve kariyerini sürdürdüğü Lyon’da, taraftarlarla yaşadığı sorunların ardından ayrılma kararı aldığı öğrenilen Marcelo Guedes, devre arasında kulüp yönetimiyle masaya oturmayı planlıyor. Ailesinin güvenliğinden endişe eden ve daha huzurlu bir ortamda futbol oynamak isteyen Marcelo’nun, menacerleri vasıtasıyla Fransız ekibiyle geleceğini konuşacağı ve buradan çıkacak karara göre de yol haritasını çizeceği belirtildi.

Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan 33 yaşındaki oyuncunun önceliğinin Beşiktaş olduğu, Lyon’dan gitmesine izin verilmesi durumunda Siyah-Beyazlılar’a, ‘Beni alın’ mesajını göndereceği ifade edildi.

Orhan Yıldırım

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