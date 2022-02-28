Son dakika! Marcelo Bielsa cephesinden Fenerbahçe açıklaması

Leeds United'le yollarını ayıran Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa'nın Fenerbahçe 'nin transfer opsiyonlarından bir tanesi olduğu öne sürüldü. Konuyla ilgili deneyimli ismin, belli ülkeler için, temsil haklarını elinde bulunduran Marco Kırdemir önemli açıklamalar yaptı.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan, ''Marcelo Bielsa, Türkiye'de çalışmayı istiyor. 2017 yılında Galatasaray 'a geliyorduk. Paris'ten İstanbul'a gelmek için havalaminana geldik. Her şey hazırdı. Son anda ne oldu bilmiyorum, vazgeçtiler. Havaalanından döndük... Fenerbahçe şu ana kadar bizimle temasa geçmedi. Üstelik Bielsa maaş konusunda taviz vermiyor. 4 milyon Euro kazanıyordu. 4 milyondan aşağıya gelmez Türkiye'ye... Sadece İspanya'dan iyi bir kulüp teklif yaparsa maaş konusunda toleranslı davranabilir'' dedi.







