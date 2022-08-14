Trabzonspor , stoperin kralını getiriyor… 2 ay önce başlayan ilk temasların ardından son 1 haftada görüşmeleri iyice hızlandıran Bordo-Mavililer, müthiş bir operasyonla Marc Bartra transferini bitirdi. İspanya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden AS, “Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, müthiş pazarlık ve ikna kabiliyetiyle işi bitirdi” diye yazarken, anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

Buna göre Trabzonspor, bonservis bedeli olarak Real Betis’i taksitler halinde toplam 1 milyon 350 bin Euro’ya ikna etti. Gece yarısı operasyonuyla işi çözen Trabzonspor Yönetimi, saat 11.50’de İspanya’da bekletilen özel uçağa Bartra’yı bindirdi.









Avcı’nın 1. hedefiydi

Barcelona ve Borussia Dortmund gibi Avrupa’nın dev kulüplerinde forma giyen 31 yaşındaki yıldızın, saat 18.15 civarında Trabzon Havalimanı’nda olması bekleniyor. Bordo-Mavililer’in Bartra’ya yıllık maaş olarak 1.5 milyon Euro garanti ücret ve bonuslar ödeyeceği öğrenildi. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı’nın stoperdeki 1 numaralı hedefini transfer etti.

Safa Can Konuksever