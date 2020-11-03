SON DAKİKA | Maradona hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı Covid-19 testi negatif sonuçlanan ancak kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Maradona'nın birkaç gün süreyle gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Arjantin'de devlet tarafından yönetilen 'Telam' haber ajansı, geçtiğimiz günlerde Maradona'nın korumalarından birinin Covid-19 belirtileri gösterdiğini ve bunun ardından Arjantinli efsanenin kendisini karantinaya aldığını belirtmişti.

Arjantinli futbol adamı geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladıktan sonra, teknik direktörlüğünü yaptığı Gimnasia'nın, Patronato ile oynayacağı maçı izleyemeden stadyumdan ayrılmıştı.

(Bein Sports)