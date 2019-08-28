SON DAKİKA! Manuel Fernandes transferiyle ilgili resmi açıklama!

Lokomotiv Moskova'yla sözleşmesi sona eren ve uzun bir süredir boşta olan Portekizli futbolcu Manuel Fernandes'in eski kulübü Beşiktaş'a döneceği iddia edilmişti. Siyah Beyazlılar'ın anlaştığı öne sürülen 33 yaşındaki 10 numarayla ilgili olarak menajeri Paulo Barbosa'dan gündem yaratan bir son dakika açıklaması geldi.

Rusya'da yayın yapan Sport24 kanalına konuşan Barbosa, Beşiktaş'ın oyuncusunu transfer edip etmeyeceğiyle ilgili soruya "Farklı kulüplerden teklifler var. Ancak Manuel henüz nihai kararını vermiş değil." şeklinde yanıt verdi. Bonservisi elinde bulunan Fernandes daha önce Beşiktaş'ta 3,5 sezon boyunca top koşturmuştu.

Bu haberi de okudular Son dakika | Manuel Fernandes açıklaması! Galatasaray?

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler