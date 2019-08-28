Son dakika | Manuel Fernandes açıklaması! Galatasaray?

Manuel Fernandes'in Beşiktaş ile anlaştığı haberleriyle alakalı oyuncunun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Tamer Özçam, Fanatik'e konuştu.

Beşiktaş ile görüştüklerini ancak herhangi bir anlaşma yapmadıklarını belirten Özcam "Beşiktaş Fernandes'i istiyor ama çıkan haberler doğru değil. Fernandes Rusya'da 4 milyon Euro'ya yakın para kazanıyordu. Bahsedilen rakamlara imza atması mümkün değil, " şeklinde konuştu.

"Galatasaray ile temas halindeyiz"

Beşiktaş dışında Türkiye'den Galatasaray, Gazişehir ve Göztepe ile de temas halinde olduklarını belirten Tamer Özçam, "Fernandes Türkiye'yi seviyor ve en az 2 yıllık sözleşme istiyor. Temaslarımız sürüyor. Transfer dönemi bitmeden bir takıma imza atacak" ifadesini kullandı.

"Yurt dışından isteyen takımlar var"

Fernandes'in Türkiye dışından Portekiz, Fransa ve İspanya'dan da talipleri olduğunu belirten menajer Özçam "En ciddi görüşme ve teklif Beşiktaş'tan geldi ancak Galatasaray, Gazişehir ve Göztepe dışında Avrupa'dan da bazı kulüplerle görüşüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Yakup Çınar - Fanatik Özel

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