Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus’un eski golcüsü Mario Mandzukic’in Katar macerası kısa sürdü. Al Duhail ile yollarını ayıran ve boşa çıkan 34 yaşındaki Hırvat santrforla, Galatasaray’ın bir görüşme yaptığı öğrenildi. Te crübeli santrfor, Galatasaray’ın ilgisine gayet sıcak yaklaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, Radamel Falcao ile yolların ayrılması halinde, Kolombiyalı yıldızın yıllık 7 milyon Euro’yu bulan maliyeti yerine, maksimum 3-3.5 milyon Euro bandında bir teklifle işi bitirmeyi planlıyor. İlerlemiş yaşına rağmen fiziksel özelliklerinden bir şey kaybetmeyen Mandzukic’e, Fatih Terim’den de onay çıktığı, gelen haberler arasında.



