Manchester United'da Cristiano Ronaldo depremi yaşanıyor. Portekizli süperstar ile menajer Erik ten Hag ve kulüp cephesi arasındaki ipler Tottenham maçının ardından iyice gerilmiş durumda.

Maç bitmeden içeri gitmişti

Manchester United, 19 Ekim Çarşamba günü sahasında ağırladığı Tottenham'ı 2-0 mağlup ederken Cristiano Ronaldo, oyuna girmemişti. Portekizli yıldız, karşılaşma bitmeden soyunma odasının yolunu tutmuştu.

Oyuna girmeyi reddetti!

Daily Mail'in haberine göre Cristiano Ronaldo, Tottenham maçında oyuna girmeyi reddetti. İlk etapta Cristiano Ronaldo'nun oyuna girmediği için soyunma odasının yolunu tuttuğu belirtilse de Portekizli yıldızın maçın bitimine az bir süre kala oyuna girmeyi reddettiği iddia edildi.

Erik ten Hag 'perşembe' demişti

Tottenham karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından Manchester United Menajeri Erik ten Hag'a Cristiano Ronaldo'nun hareketi soruldu. Hollandalı menajer, bu durumla perşembe günü ilgileneceğini belirtti.

Manchester United'dan resmi açıklama

Sorunun perşembe günü ele alınacağı açıklanmıştı ki Manchester United'dan da konuya ilişkin resmi açıklama geldi. Portekizli yıldızın hafta sonu oynanacak Chelsea maçının kadrosunda yer almayacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, takımın geri kalanının tamamen bu karşılaşmaya hazırlanmaya odaklanmış oldukları belirtildi. Cristiano Ronaldo konusunda kulüp düzeyinden de bir mesaj verilmiş oldu.