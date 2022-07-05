Manchester United'da Cristiano Ronaldo, ailevi nedenlerle takım antrenmanına katılmadı. Portekizli yıldız, ne zaman katılacağına ilişkin ise kulübe bir bilgi vermemiş durumda.

Telegraph'ın haberine göre Cristiano Ronaldo'nun takıma ne zaman döneceği konusunda karanlık bir tablo hakim. United, Cristiano Ronaldo'nun Lizbon'da kalmasını gerektirecek kişisel durumuna duyarlılık gösterse de ertelenen katılım için de net bir tarih yok.

Yeniden takıma ne zaman katılacağı belli olmayan Cristiano Ronaldo'nun Asya ve Avustralya'ya gerçekleştirilecek sezon öncesi turlarına da katılması şüpheli. Takımdan ayrılmak istediği yönündeki haberlerle birlikte Portekizli yıldızın durumu daha da karışık bir hale gelmiş durumda.

Ten Hag'ın planları alt üst oldu

Manchester United'ın yeni menajeri Erik ten Hag, takım içinde yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyordu. Fakat takımın en önemli ismi Cristiano Ronaldo'nun Carrington'daki antrenmana katılmaması sonrası bu planlar suya düşmüş oldu.

Portekizli yıldızın geçen sezon çok kötü performans sergileyen takım kadrosunu güçlendirmeye yönelik hamlelerden memnun olmadığı ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteğiyle de başka bir takıma transfer olmayı planladığı aktarılmakta. Bu doğrultuda ismi Bayern Münih, Chelsea ve Napoli gibi takımlarla anılıyor.