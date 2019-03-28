Premier Lig devi Manchester United, Jose Mourinho'yla yollarını ayırdıktan sonra efsanevi futbolcularından Ole Gunnar Solskjaer'i geçici olarak göreve getirdiğini açıklamıştı. Takımının başında çıktığı 19 maçta 14 galibiyet elde ederek kısa sürede müthiş bir başarı yakalayan Norveçli teknik adam, bugün resmen United'ın yeni teknik direktörü oldu.

Kırmızı Şeytanlar'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 46 yaşındaki menajerle 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Solskjaer, antrenörlük kariyerine formasını giydiği United'da başlamasının kendisi için bir onur olduğunu söylerken "Son birkaç ayda fantastik bir deneyim yaşadık. Bu, her zaman hayalini kurduğum bir iş ve takımı uzun vadede yöneteceğim için kendimi çok heyecanlı hissediyorum. Umarım taraftarlarımızı hak ettiği başarılara kavuştururuz." ifadelerini kullandı.

United'ın ikinci başkanlığını yürüten Ed Woodward ise "Solskjaer, Aralık'ta geçici olarak takımın başına geldi ve şu ana kadar aldığı sonuçlar zaten her şeyi yeterince açıklıyor. Performansı ve aldığı sonuçların da ötesinde Ole, hem oyuncu hem de antrenör olarak takıma büyük bir tecrübe kattı. Genç oyunculara şans vermesi ve kulübün kültürünü çok iyi anlaması da kendisinin bu kulüp için doğru isim olduğu anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler