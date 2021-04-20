Son dakika | Manchester United asbaşkanı Ed Woodward istifa etti! Avrupa Süper Ligi...
Son dakika haberi... Avrupa Süper Ligi'ni oluşturan takımlar UEFA ve yerel federasyonlarına tepkisine karşılık veremedi. Birlikte çatırdamalar başlarken son olarak Manchester United asbaşkanı Ed Woodward görevinden istifa etti.
Manchester United Yönetim Kurulu Başkanı Ed Woodward, görevinden istifa etti. Woodward 16 yıl sonra United'dan istifa etti. Tecrübeli futbol adamının Avrupa Süper Ligi'ne karşı çıktığı ve daha fazla taraftarların hedefinde olmamak için görevini bıraktığı belirtildi.
12 kulüpten 6'sının İngiliz olduğu Süper Lig oluşumu için İngiliz taraftarlar kulüplerine büyük tepki göstermişlerdi. Hatta bazı maçlar öncesinde statların dışında ciddi olaylar yaşandığı belirtiliyor.