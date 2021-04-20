Manchester United Yönetim Kurulu Başkanı Ed Woodward, görevinden istifa etti. Woodward 16 yıl sonra United'dan istifa etti. Tecrübeli futbol adamının Avrupa Süper Ligi'ne karşı çıktığı ve daha fazla taraftarların hedefinde olmamak için görevini bıraktığı belirtildi.

12 kulüpten 6'sının İngiliz olduğu Süper Lig oluşumu için İngiliz taraftarlar kulüplerine büyük tepki göstermişlerdi. Hatta bazı maçlar öncesinde statların dışında ciddi olaylar yaşandığı belirtiliyor.







