Premier Lig'de geçtiğimiz hafta sonu şampiyonluğunu iddia eden Manchester City, UEFA'dan gelen şok haberle sarsıldı. Avrupa futbolunun patronu, bugün yaptığı açıklamayla 7 Mart 2019 tarihinde hakkında soruşturma başlatılan İngiliz kulübünün UEFA Finansal Fair Play Kontrol Organı'na sevk edildiğini duyurdu.

FFP kurallarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi hâlinde Şampiyonlar Ligi'nden men edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan City ise resmi internet sitesinden yayımladığı bildiride geçtiğimiz günlerde medyaya servis edilen haberlerden ötürü karara şaşırmadıklarını vurgularken "Kulübümüz, bağımsız yargı organından çıkacak sonuç konusunda kendisinden emindir. Finansal düzensizlikle ilgili suçlamalar tamamı ile asılsızdır." ifadelerine yer verdi.

Alman dergisi Der Spiegel, aylar önce Football Leaks belgelerine dayandırarak verdiği bir haberde City ile Paris Saint Germain'in FFP kurallarını sistematik olarak ihlal ettiğini öne sürmüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayım yapan New York Times gazetesi de geçtiğimiz pazartesi günü UEFA'nın City'i Avrupa kupalarından en az 1 yıl men etmeyi düşündüğünü iddia etmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler