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SON DAKİKA! Manchester City Yan Couto transferini açıkladı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Brezilya’nın Coritiba takımından genç savunma oyuncusu Yan Couto’yu kadrosuna kattı.

03 Mart 2020, Salı 22:26 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Manchester City Yan Couto transferini açıkladı

Son dakika haberi: İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Brezilya’nın Coritiba takımından genç savunma oyuncusu Yan Couto’yu kadrosuna kattı. Manchester City Kulübü, 17 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Couto ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Brezilya futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Couto, 18 yaşına gireceği haziran ayından itibaren Manchester City kadrosuna dahil olabilecek.

Sağ bekte görev yapan genç futbolcu, geçen yıl Brezilya Milli Takımı ile FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası’nda şampiyonluk yaşamıştı.

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