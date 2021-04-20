İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Avrupa Süper Ligi projesinden çekilme kararı aldı. Yapılan açıklamada, ayrılık için gerekli prosedürlerin işleme koyulduğu belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; City, futbol camiası ve taraftarlardan gelen tepkiler üzerine böyle bir karar aldı.

Aleksander Ceferin: Doğru bir duruş gösterdiler

Konu ile ilgili konuşan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “Manchester City'yi Avrupa futbol ailesine geri döndürmekten ötürü mutluluk duyuyorum. Eleştirileri, özellikle de taraftarlarını dinleyerek doğru bir duruş gösterdiler.” ifadelerini kullandı.

Raheem Sterling'den flaş paylaşım

Manchester City'den yapılan duyurunun ardından İngiliz futbolcu Raheem Sterling'den flaş bir paylaşım geldi. Yıldız isim, kişisel sosyal medya hesabından Avrupa Süper Ligi'ne tepki gösterdi, ''Ok. Bye. (Tamam. Hoşçakal.) paylaşımı yaptı.

İsyan bayrağı!

Öte yandan Liverpool'lu oyuncular da kulübün Avrupa Süper Ligi'ne katılmasını istemedikleri bir yazı yayınladılar ve adeta yönetime karşı isyan bayrağı açtılar.

İngiltere’nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya’nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya’nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, iki gün önce yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi’ni kurduklarını duyurmuştu.



