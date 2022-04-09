AFAD verilerine göre Malatya Pütürge'de saat 17.02'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Pütürge ilçesi olduğunu bildirirken derinliğini 6,72 km olarak açıkladı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı ilk açıklamada, “Şu an için olumsuz bir durum yok” dedi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da olumsuz bir ihbar almadıklarını söyledi.

Deprem, Malatya'nın ilçeleri başta olmak üzere, çevre iller Diyarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'dan da hissedildi.

BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Yine aynı bölgede bu kez saat 18:37 sularında 4,1 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.