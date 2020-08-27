İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Malang Sarr ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Nice'le sözleşmesi sona eren 21 yaşındaki Senegal asıllı Fransız stoperle 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncunun bu sezon deneyim kazanması için başka bir takıma kiralanacağı belirtildi.

Altyapısından yetiştiği Nice'de 2016 yılında A takıma yükselen Sarr, 4 sezonda 119 maçta forma giymiş ve 3 gol - 3 asist üretmişti.

Sarr'ın ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.







